"Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir" : traumatisée par la télé-réalité, une candidate balance sur les manipulations des prods

Mais comment a-t-elle fait pour supporter tout ça ? "Je viens d'un milieu modeste à la campagne, mon père est ouvrier, il se levait à 4 h pour un smic, alors je me disais que moi qui gagnais de l'argent à 20 ans en faisant de la télé, je n'avais pas le droit de me plaindre. Je ne me sentais pas légitime dans ma souffrance. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris, quand je suis finalement allée voir un psy", répond Emilie à Society.

"Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir"

"Aujourd'hui encore, je fais des séances de thérapie pour réguler mes émotions et m'accepter. En sortant de là, on m'avait tellement dit que j'étais immonde que je ne pouvais plus me regarder dans un miroir, je mettais ma capuche pour sortir dans la rue, je ne regardais plus la télé. J'ai fait beaucoup de chirurgie parce que je voulais tout changer de moi... J'avais 23 ans", se souvient l'ancienne candidate.

Même si elle ne participe plus à ce genre de programmes depuis 2017, la télé-réalité continue de lui pourrir la vie. Les parents de son chéri refusent de la voir, et le jury de la formation professionnel qu'elle suit actuellement a refusé de croire qu'elle avait rédigé seule son mémoire. "J'essaie de me faire discrète, mais c'est compliqué. Mon compagnon a essayé de faire de la politique, mais il a été radié de son parti parce que j'ai fait de la télé-réalité", regrette-t-elle.