"Je n'étais pas prêt à ça", "envie de chialer", "magique"... Cette prestation dans La France a un incroyable talent a mis tout le monde d'accord

La France a un incroyable talent : cette prestation a surpris et ému les jurés

Dans La France a un incroyable talent sur M6, ce vendredi 25 novembre 2022, une prestation a mis tout le monde d'accord ! Après le bouleversant Rayane ou encore le "Frère Jacques à la foufoune", ce nouveau numéro a beaucoup fait réagir. L'animatrice Karine Le Marchand et le jury Hélène Ségara, Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy n'en sont pas revenus.

Sur scène, c'est Debbie Davis qui a chanté. Elle a été choriste de Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, Julien Clerc, Michel Sardou, François Valéry, Francis Cabrel... Et surtout, elle est connue pour avoir interprété la chanson L'histoire de la vie du Roi Lion (et aussi des chansons dans le dessin-animé Hercule de Disney). Forcément, elle a de nouveau chanté le tube du Roi Lion, et elle a obtenu 4 "oui" pour continuer l'aventure.

"Quelle claque", "J'en ai eu les larmes aux yeux"... Les twittos aussi sont émus et valident

Karine Le Marchand, Hélène Ségara, Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy n'étaient pas les seuls à être surpris et touchés par cette prestation. Le public aussi a versé quelques larmes. Tout comme les téléspectateurs. Sur Twitter, nombreux sont celles et ceux qui ont tweeté sur La France a un incroyable talent, et en particulier sur cette séquence émotion et nostalgie.