"Frère Jacques à la foufoune" dans La France a un incroyable talent : une femme joue de la flûte... avec son vagin

Dans La France a un incroyable talent, ce mercredi 8 novembre 2022 sur M6, Karine Le Marchand a présenté Béatrice. Avant la prestation de la candidate, l'animatrice qui anime aussi L'amour est dans le pré a tenu à préciser que "le numéro qui va suivre n'est pas adapté à leurs chastes yeux". "Le numéro que vous allez voir maintenant est un numéro incroyable, que nous attendions depuis des années. Cette personne fait quelque chose d'assez exceptionnel, elle a vraiment un incroyable talent" a-t-elle ajouté.

Béatrice, habillée de façon assez stricte, arrive sur scène et se déshabille. Elle enlève sa jupe, se retrouve en bas et porte-jarretelles, nue en bas, fait le grand écart, tête en bas... avant de jouer de la flûte avec son vagin. Le morceau choisi ? Frère Jacques. De quoi laisser les jurés de La France a un incroyable talent (Hélène Ségara, Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy), sans voix.

"Frère Jacques à la foufoune"

Karine Le Marchand n'a pas pu se retenir de rire, Marianne James a de son côté montré sa surprise en découvrant "Frère Jacques à la foufoune". Sugar Sammy qui avait fait une blague sur Jacquie et Michel pour une autre prestation a de nouveau tenté une plaisanterie en voyant ce numéro pour adultes : "Moi, ça fait 5 ans que je suis ici et... c'est du jamais vulve".

Et Hélène Ségara a demandé à la candidate comment lui était venue cette idée WTF. Béatrice a répondu qu'elle faisait de la gymnastique et a découvert qu'elle faisait des "pets de foune". "Au lieu d'en être embarrassée, je me suis dit que je pouvais l'utiliser et en faire quelque chose de divertissant" a-t-elle expliqué.

Les twittos sont choqués

Après le bouleversant Rayane, déjà vu comme le gagnant de cette saison de La France a un incroyable talent, cette prestation totalement folle a choqué les internautes. Avec le hashtag #LFAUIT sur Twitter, ils ont été nombreux à commenter ce numéro pas comme les autres.