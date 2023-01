"Je me suis fait enlever mes seins" : révélation inattendue en direct dans TPMP

TPMP est de retour à l'antenne depuis seulement trois jours et on a l'impression que les chroniqueurs sont encore plus fous qu'avant ! Kelly Vedovelli s'est lâchée en demandant encore une galoche à Cyril Hanouna et Gilles Verdez et Matthieu Delormeau ont eu une embrouille hallucinante. Mais, ce mercredi 4 janvier 2022, c'est Benjamin Castaldi qui a surpris tout le monde en révélant avoir eu recours à une opération de chirurgie esthétique originale.

"Il semblerait que j'aie une malformation de naissance"

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le chroniqueur avait révélé que son médecin lui avait annoncé qu'il avait des seins. "J'ai été voir un docteur. 'Cyril me charrie sur mes pectoraux'. Vous dites que j'ai de la poitrine. Je vais voir un médecin dont c'est le métier. Je lui demande 'Docteur, est-ce que vous trouvez que j'ai des seins ?' Il me regarde, il me prend les... [il mime une palpation] et il me sort : 'Mais vous avez des glandes mammaires !'", avait-il raconté, avant d'ajouter : "Il semblerait que j'aie une malformation de naissance du téton".

"Je n'ai plus de seins"

Hier, Benjamin Castaldi a donc révélé avoir eu recours à une opération de chirurgie esthétique pour remédier à ça. "Je me suis fait enlever mes seins (...) Vous m'avez collé un énième complexe. Effectivement j'avais une petite poitrine", explique-t-il, indiquant s'être fait faire une "gynécoplastie". "On vous découpe les rondelles, et après on vous réduit la poitrine donc maintenant je n'ai plus de seins", raconte ensuite le chroniqueur, avant de conclure : "Je me sens beaucoup mieux".

Cela empêchera-t-il Cyril Hanouna de continuer à le vanner ? On en doute fortement...