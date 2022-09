"Je me sens beaucoup mieux comme ça" : après un strip tease en direct, Cyril Hanouna anime TPMP en caleçon !

Dans TPMP, on en a vu pas mal au fil des années. Que ce soit des tensions entre l'animateur et un chroniqueur, des insultes ou encore des coups de gueule, il se passe toujours quelque chose dans l'émission de C8. Les plus grands fans du show le savent, Cyril Hanouna n'a pas trop peur de tomber le pantalon et il l'a encore fait ce vendredi 16 septembre 2022.

Cyril Hanouna donne son pantalon à Guillaume Genton sans pression

Au début de l'émission, dans Le 6 à 7 ouvert à tous, Cyril Hanouna prenait des nouvelles des chroniqueurs. Guillaume Genton l'a félicité sur son pantalon qu'il trouvait plutôt classe. La réaction de "Baba" ? Pas un simple merci mais une idée un peu WTF : enlever son pantalon pour le lui donner. "C'est le plus cadeau qu'on m'ait jamais fait" a lâché le chroniqueur qui était installé à côté de Géraldine Maillet.

>> "Vous ne pouvez pas dire ça !" : Gilles Verdez s'en prend à une invitée de TPMP, elle quitte le plateau en larmes <<

Du coup, l'animateur de TPMP a fini sans pression, en caleçon ! Si un membre de la production lui a tout de suite apporté un pantalon de rechange, l'animateur a préféré se balader sans pantalon, tout en continuant d'animer l'émission. Il est quand même resté près de 30 minutes en caleçon à bouger sur le plateau. "Je me sens beaucoup mieux comme ça" a-t-il même assuré alors que certains lui ont demandé... d'enlever le caleçon. "On n'est pas là pour ça" a ensuite recadré l'animateur avant de reprendre le fil normal de l'émission. Ça change de la semaine dernière où Cyril Hanouna avait lâché l'émission en pleine direct...

(Re)découvrez la séquence en vidéo dans notre diaporama.