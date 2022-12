"Je l'ai friendzonnée" : Christopher (Le Cross) fait une drôle de révélation sur sa relation avec Maeva Ghennam (Interview)

Depuis le 14 novembre 2022, Christopher est le chef de l'équipe des Motivés dans Le Cross. Cette nouvelle team est composée de candidats anonymes, tous venus du Nord de la France ou de Belgique. Pour les diriger dans cette compétition, il leur fallait un chef digne de ce nom et habitué des programmes et c'est Christopher qui a été choisi par la production. Un rôle qui tient beaucoup à coeur à celui qui a fait son grand retour dans Les Apprentis aventuriers 5, après plusieurs années d'absence.

"J'ai adoré cette aventure, même si ce n'est pas ma meilleure. Ma meilleure c'était Les Cinquante. Mais je suis un bon compétiteur et j'ai un mental en acier. En plus, j'ai tous les petits nouveaux à mes côtés. C'est une grande responsabilité et je la prends vraiment à coeur. J'ai eu l'honneur d'être chef de famille. Ce sont comme mes petits frères et mes petites soeurs, et j'ai tout fait pour les guider dans le bon chemin", nous explique-t-il dans une interview Match ou Next.

Christopher craque pour Melanie Dedigama et Maeva Ghennam

Si son retour à la télé a été une grande réussite pour Christopher, il a revanche causé la fin de son couple. En couple avec une certaine Fauve depuis quelques années, elle n'aurait pas supporté sa nouvelle médiatisation. "Ça se passe bien. Il y a des hauts et des bas. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'elle n'est pas tellement d'accord avec mon retour à la télé. Du coup, c'est un petit peu tendu. Mais ça va se calmer après un bon petit resto !", avait-il déclaré dans une interview accordée à Purepeople, avant d'officialiser sa rupture quelques jours plus tard. Son ex l'aurait d'ailleurs quitté pour quelqu'un d'autre.

Désormais célibataire, Christopher n'a pas caché son attirance pour Mélanie Dedigama dans Les Cinquante. "Coup de coeur ! Franchement, physiquement, mentalement... Sincèrement, si je pouvais la revoir... L'amour est parfois bien loin, jusqu'à Dubaï. C'est peut-être à cause de la distance qu'on n'a pas pu aller plus loin", nous révèle-t-il dans notre Match ou Next. Peut-être aussi parce que Mélanie est actuellement en gros rapprochement avec Julien Bert... Dommage pour Christopher.

"Elle aurait bien voulu un petit peu plus..."

Mais il a également eu un gros coup de coeur pour Maeva Ghennam. "Maeva c'est mon bras droit et mon bras gauche. J'ai vraiment eu un coup de coeur pour sa personnalité et sa sincérité. Elle a peut-être une grande bouche, mais elle a un grand coeur", commence-t-il, avant de nous faire une confidence surprenante : "Elle aurait peut-être bien voulu un petit peu plus, mais je l'ai friendzonée. Maeva c'est mon amie pour la vie".

Décidément, un vrai Don Juan ce Christopher !