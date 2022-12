"J'en souffre" : cette chroniqueuse de TPMP se confie sur ses complexes physiques

Quand on accepte de devenir chroniqueur dans TPMP, mieux vaut ne pas être trop susceptible. Tout le monde en prend plein la tête de la part de ses collègues, des invités ou bien sûr de Cyril Hanouna. Benjamin Castaldi en sait quelque chose, lui qui confiait être allé jusqu'à faire de la chirurgie suite à des vannes de son boss.

Il est loin d'être le seul à se prendre des blagues salées. La vie perso, le passé, la façon de parler ou même le physique, tout y passe, comme dans une salle de classe. Et parfois, la meilleure défense est l'attaque. Danielle Moreau l'a bien compris et n'hésite donc pas à parler d'elle-même de certains de ses complexes. Si Cyril Hanouna et les autres ne loupent jamais une occasion de la tailler sur son âge en décalage avec celui des autres chroniqueurs, c'est surtout du côté de son physique que la journaliste n'est pas forcément à l'aise.

"Il y a de l'injustice"

Elle en avait déjà parlé longuement avec Jordan de Luxe en mai dernier. Cette fois, Danielle Moreau a détaillé son rapport à la nourriture : "Franchement, je pense que je ne mange pas plus que toutes mes copines. Pendant des années, j'ai fait quatre fois une heure et quart de piscine. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Franchement, je ne bois pas... Donc j'en ai un peu marre de l'idée des gens qui sont en surpoids et qui, forcément, sont des gens qui bouffent des chips sur le canapé toute la journée parce que ça n'est pas vrai ! J'ai des copines qui mangent des paquets de bonbons entiers et qui ne prennent pas un gramme. Il y a de l'injustice".

Ce problème la suit dans son quotidien pour des choses aussi simples et naturelles que d'acheter des vêtements : "Honnêtement, j'en souffre quand je veux m'habiller et que je veux acheter des habits parce que c'est très compliqué. Où sont les magasins avec des plus de 46 ? Il y en a très peu" regrette-t-elle.

Il y a quelques mois, celle qui a révélé sa liaison avec un acteur marié confiait déjà à Jordan de Luxe des propos très durs envers elle-même : "Je me suis toujours trouvée moche. (...) Je ne me regarde pas à la télé, ça, c'est impossible. De temps en temps je suis obligée, mais vraiment, c'est une souffrance".

Si Danielle Moreau n'arrive pas à se regarder, les téléspectateurs, eux, sont loin de boycotter TPMP et sont près de 2 millions chaque soir à l'écouter rire et débattre avec les invités et chroniqueurs.