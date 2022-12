"Je m'en veux" : une chroniqueuse de TPMP avoue sa liaison adultère avec un acteur marié

Si les téléspectateurs ne peuvent, pour le moment, plus suivre les aventures des chroniqueurs de TPMP sur C8 car ils sont en vacances, Cyril Hanouna et sa bande continuent de faire parler d'eux. Kelly Vedovelli s'est, par exemple, fait attaquer par un fan sur Instagram et elle l'a trollé en retour. De son côté, Danielle Moreau était l'invitée de Jordan De Luxe et s'est confiée sur sa vie amoureuse. La chroniqueuse a notamment révélé qu'elle n'avait "jamais vraiment vécu avec quelqu'un".

"Malheureusement, il était marié"

Pourtant, elle a bien connu une histoire d'amour, son "premier et seul amour", avec un humoriste célèbre dont elle a toujours préféré taire le nom. "En fait, comme ça, ça me fait rire parce que les gens me demandent si ce n'est pas untel, ou untel... On imagine plein de choses", s'amuse celle qui a eu droit à un relooking de ouf dans TPMP, avant de revenir sur sa rencontre avec cette mystérieuse star : "J'étais candidate dans une émission d'Europe 1, lui était invité. Il m'a draguée, quelque chose de simple... Sauf que, malheureusement, il était marié. Et ça a duré très longtemps et j'ai pris très peu de place".

"Je ne pouvais pas refuser"

"Maintenant, je m'en veux, parce que je n'aime pas d'avoir fait ça. C'est quelque chose qui ne me ressemble pas. C'était un adultère et je n'aime pas ça. Moi, j'allais à l'église, j'ai été bien élevée...", regrette-t-elle ensuite. Danielle Moreau explique également que la femme du principal concerné n'a jamais su cet adultère : "Je pense que j'ai pris le moins de place possible".

"Je ne pouvais pas refuser parce que c'était quelqu'un de célèbre et, moi, c'était mon rêve. C'est idiot mais, moi, un acteur, je ne pouvais pas dire non. Il connaissait tous les gens que j'aimais. Tout ce qu'il me racontait me plaisait...", se souvient-elle ensuite.

"Je n'ai eu qu'une histoire, donc laissez-la moi !"

Face à un Jordan De Luxe très curieux, Danielle Moreau ne démord pas et lâche seulement quelques petits indices : "C'était quelqu'un de connu. Ce n'est pas non plus une star immense mais quand même. Je crois qu'il est aimé de tout le monde". L'animateur ne lâche pas l'affaire et lui propose alors trois noms : Raymond Devos, Jean Lefebvre et Darry Cowl.

"Je n'ai eu qu'une histoire, donc laissez-la moi !", conclut la chroniqueuse, bien déterminée à garder le secret.