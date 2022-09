"J'en ai des frissons et le sang glacé" : ce film Netflix avec un célèbre rappeur français cartonne dans le monde entier

Fianso (Sofiane Zermani) n'est pas seulement un rappeur. Si l'artiste de 36 ans est principalement connu pour ses albums comme "Bandit Saleté", "Affranchis" ou "La Direction", mais également pour son émission musicale Rentre dans le cercle, il n'hésite pas à explorer d'autres de ses talents, notamment celui de la comédie.

Sofiane à la tête de Sous emprise

Que ce soit sur les planches avec les pièces Le Magnifique (2018) ou Pierre et le Loup (2021), dans le monde des séries avec Les Sauvages (2019) et Hors saison (2022) ou celui du cinéma avec des rôles dans Frères ennemis, et Mauvaises herbes en 2018, Sofiane est un artiste accompli et réussit tout ce qu'il entreprend. Et ce n'est pas son nouveau projet pour Netflix qui nous contredira. Depuis le 9 septembre 2022, l'acteur/rappeur est en effet à l'affiche de Sous emprise, un film signé David Rosenthal.

Au programme ? Inspiré d'une histoire vraie, ce long-métrage met en scène la relation entre Pascal Gauthier (Sofiane Zermani), un champion du monde d'apnée no-limit, et Roxana (Camille Rowe), une débutante. Fascinée par cette discipline, celle-ci se décide à prendre Pascal comme mentor afin de flirter avec le danger pour décrocher les records, mais aussi comme amant. S'ensuit une liaison aussi intense qu'explosive qui va faire basculer leur amour du risque.

Un succès dans le monde entier

Un projet original sur le papier porté par une grande ambition créative. Pour notre plus grand bonheur, on assiste à une mise en scène remarquable avec notamment des séquences aussi magnifiques qu'irrespirables sous l'eau, capables de retranscrire parfaitement la beauté de cet univers angoissant.

Aussi, sans surprise, ses nombreuses qualités ont permis au film de rapidement conquérir le coeur du public. Actuellement classé n°1 dans le Top 10 des films en France, Sous Emprise - annoncé par Views comme présent dans les classements de 89 pays dans le monde, trônerait au total sur la première place des Top 10 de 39 pays. Rien que ça.

Un succès retentissant qui se retrouve sur les réseaux sociaux. "Vraiment allez voir Sous Emprise sur Netflix. L'image même d'un pervers narcissique. Jeu d'acteur choqué", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Interprétation remarquable de cette histoire dramatique, je conseille vivement de le voir" et "Sous emprise sur Netflix. Un beau film, un drame. J'en ai des frissons et le sang glacé".