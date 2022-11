"J'avais mis beaucoup trop d'espoir dans cette émission" : cette agricultrice amère après son passage dans L'amour est dans le pré 2022

La semaine dernière, Karine Le Marchand a commencé à recevoir les agriculteurs de L'amour est dans le pré 2022 pour faire le bilan de leur aventure. Dans l'épisode, les fans ont eu la bonne surprise de découvrir que Thierry, alias Coquin de sort, avait trouvé l'amour, malgré un nouvel échec avec ses prétendantes. On a également appris que Sébastien avait largué Léa, mais qu'il était tombé amoureux d'une autre femme, avec qui il compte s'installer. Malheureusement, l'émission n'aura pas permis à tous les candidats de trouver leur moitié.

Un bilan mitigé

En effet, dans le dernier prime, qui sera diffusé ce lundi 14 novembre 2022 sur M6 et qui est déjà dispo sur Salto, on apprend que Jean s'est fait plaquer par Laurence. Très touché, l'agriculteur indique même qu'il ne voulait pas participer au bilan.

"Elle ne s'était pas rendue compte de la distance et que sa famille allait lui manquer. En fait, elle n'avait jamais changé de département. J'étais vraiment déçu parce que je ne m'y attendais pas", explique-t-il à Karine Le Marchand, avant d'ajouter : "Je la comprends aussi. C'est quand on vit vraiment l'affaire sur le terrain qu'on s'en rend compte (...) J'ai mis un peu plus d'une semaine quand même pour me remettre. Ça m'a tellement fait un choc que je ne voulais pas venir au bilan". Heureusement, il a changé d'avis et a bien fait le déplacement.

Agnès n'a pas trouvé l'amour

Lors de ce bilan, on retrouve également Agnès. Malheureusement, ni Eric, ni Christian, n'ont réussi à conquérir son coeur. Alors qu'elle devait se rendre chez Eric, elle a changé d'avis. "Je n'y suis pas allée. Je me suis rendue compte dès le lendemain, que j'étais contente de retrouver mon petit chez moi, ma tranquillité. Je n'ai pas trouvé qu'il me manquait", dévoile-t-elle.

"Il me faut un garçon qui soit un peu macho (...) Je suis restée 30 ans avec un agriculteur. Les agriculteurs ne sont jamais à la maison. Donc si je suis avec quelqu'un qui est toujours à la maison j'aurais du mal (...) J'ai l'habitude d'être assez indépendante. J'ai envie qu'on prenne soin de moi, mais pas trop", continue Agnès.

"J'avais mis beaucoup trop d'espoir dans cette émission"

"Je sais que je cherche la perle rare. J'avais mis beaucoup trop d'espoir dans cette émission peut-être", remarque-t-elle ensuite. Malgré tout, elle ne regrette pas sa participation. "Je crois encore en l'émission parce qu'il va y avoir des retombées et j'ai changé mon fusil d'épaule en disant un peu plus ce dont j'ai besoin. Je me suis rendue compte de ce que j'avais besoin. Avant, je pensais que j'avais besoin de quelqu'un qui ne s'occupe que de moi, alors que non. J'ai besoin qu'il s'occupe aussi de lui. Qu'il garde ses occupations, ses loisirs, ses amis", affirme Agnès.

On lui souhaite de rapidement trouver chaussure à son pied.