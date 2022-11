"J'arrête officiellement de regarder" : Jessy éliminée des Cinquante, furieux, des internautes boycottent la finale et clashent la prod

On vous avait prévenu, l'élimination de cette candidate dans Les Cinquante a fait chialer les internautes ! C'est Jessica Errero alias Jessy qui a été éliminée dans l'épisode des Cinquante diffusé ce lundi 7 novembre 2022 sur W9. Et les internautes ne sont clairement pas contents. Sur Twitter, on peut voir des hashtags de soutien comme #QueenJessy et #JessyGagnanteDes50.

Celle qui était au casting des émissions Les Marseillais South Africa, Les Marseillais South America, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 2 et Moundir et les Apprentis Aventuriers 2 était venue avec sa chérie Fanny et a réussi à la venger en éliminant des candidats du clan de Maeva Ghennam, Noré et Kamila. Mais là, c'est Jessy qui a été éliminée, dernière de son alliance. De quoi vénère les twittos qui étaient nombreux à vouloir la voir en finale des Cinquante.

Les internautes trouvent que Jessy méritait davantage sa place car elle était seule face à tous. Et ils appellent au boycott de la finale, ils ne veulent plus voir la fin de l'émission suite au départ de leur candidate préférée : "Jessy qui part... Ok j'arrête officiellement de regarder", "Désolée mais je soutiendrais personne d'autre parce qu'aucun d'eux ne mérite", "Elle restera la meilleure candidate de cette saison, elle a formé un clan de personnes vraies, elle n'a jamais suivie les moutons et a été invincible sur les épreuves. C'est la gagnante des téléspectateurs".