"J'ai traversé une période difficile" : abattu par la haine des fans contre la fin de L'Attaque des Titans, Hajime Isayama ne veut plus faire de mangas

C'est en avril 2021, après un run de douze belles années, que Hajime Isayama a mis fin à son manga L'Attaque des Titans. Une conclusion mise en scène à travers le chapitre 139, qui n'a malheureusement pas su convaincre les fans de la première heure. Là où cette oeuvre était jusqu'à présent vue comme un chef d'oeuvre incontournable de toute bonne bibliothèque qui se respecte, la fin de l'histoire a de son côté fait grincer de nombreuses dents à travers le monde.

Entre ceux qui ont regretté le manque de prises de risques, ceux qui ont à l'inverse déploré une tournure étrange de certains événements, ou encore ceux qui n'ont pas apprécié ce sentiment de "tout ça, pour ça", les critiques se sont emparées des réseaux sociaux pendant des semaines, allant jusqu'à créer une pétition pour réclamer une autre fin.

Hajime Isayama a énormément souffert de la haine des fans

Une situation que n'avait pas anticipée Hajime Isayama, qui a donc très mal vécu cette triste période de sa carrière. Invité ce week-end à la convention Anime NYC aux USA, le papa de Eren, Mikasa et Armin, habituellement très discret, n'a pas hésité à partager son mal-être ressenti à l'époque.

"Je souhaite exprimer ma gratitude à tous les fans [présents ici]. Je ne savais plus quoi penser de la fin de l'histoire. J'ai longtemps traversé une période difficile, je m'en excuse", a-t-il dans un premier temps confié, les larmes aux yeux selon ComicBook, devant une foule de fans en train de l'applaudir. Puis, il l'a ajouté, il s'est trimballé ce fardeau pendant bien plus de temps qu'on ne l'imagine : "Porter le poids si lourd de tout ça, ça m'a longtemps abattu. J'ai ressenti ça jusqu'à hier, quand j'ai pu rencontrer des fans pour des autographes. Beaucoup m'ont dit que la fin était très bien et qu'ils l'aimaient. Ca m'a rendu heureux et ça a fait de ce voyage à New York une expérience incroyable."

Pas de nouveau projet à ce jour pour l'artiste

Vous avez bien lu, cela faisait donc un an et demi que l'auteur souffrait en silence à ce sujet. Une confession bouleversante qui explique sa déclaration suivante. Interrogé ensuite sur un possible nouveau projet à venir, Hajime Isayama a laissé entrevoir les séquelles de cette haine en ligne en confiant qu'il n'avait à ce jour aucun nouveau manga en préparation et qu'il n'était d'ailleurs pas certain de vouloir en créer un autre plus tard.

En même temps, difficile de lui en vouloir quand on se souvient que dès le printemps 2021, il s'était senti obligé de travailler sur de nouvelles pages afin d'approfondir la fin de L'Attaque des Titans et ainsi calmer la colère à son encontre. Un geste généreux de sa part qui avait entraîné... encore plus de colère. En cause ? Les fans estimaient que ça n'était toujours pas suffisant.