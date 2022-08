"J'ai fait voeu de chasteté" : une ex-candidate des Marseillais annonce attendre le mariage

Alors que la télé-réalité va bientôt se renouveler avec Les Cinquante, le tout nouveau programme avec 50 stars au casting, une célèbre candidate a choqué ses followers ! En effet, alors que tout le monde la pensait célibataire, Haneia a dévoilé qu'elle avait trouvé l'amour, mais ce n'est pas ça qui a le plus surpris ses fans... La candidate des Marseillais au Mexique a également confié avait fait voeux de chasteté !

"J'ai fait voeu de chasteté"

"Pour ceux qui me demandent en MP pourquoi je suis toujours toute seule. Je suis en couple et c'est récent, c'est quelqu'un de mon église. Donc oui, on fait chambre à part et on attend le mariage. Il est tout ce qu'il y a de mieux pour moi et à l'opposé de mon père ou de tous les hommes que j'ai connus", a expliqué celle qui a été accusée d'être escort-girl, avant d'ajouter : "J'ai fait voeu de chasteté, abstinence de toutes substances nocives pour mon corps - pas d'alcool, pas de cigarettes - sport et travailler dur. Ca faisait peur au début, car mon cerveau se rebellait parfois".

"J'ai beaucoup pleuré, j'ai pris des décisions importantes qui me paralysaient mais au final, ça a payé. J'ai pardonné à mon père sa faiblesse et j'ai accepté mon enfance", conclut-elle.