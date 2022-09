"Immature" : Hero Fiennes-Tiffin répond à ceux qui le pensent en couple avec Josephine Langford

Quand deux acteurs jouent un couple à l'écran, il n'est pas rare que certains fans s'emballent et les pensent en couple dans la vie. Ça a par exemple été le cas avec Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page de La Chronique des Bridgerton ou bien pour Sam Heughan et Caitriona Balfe d'Outlander. Les fans de la saga After aussi ont des soupçons. Depuis un moment, ils pensent que Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford sont en couple. En 2021, une vidéo des deux acteurs proches avaient encore plus semé le doute.

Hero Fiennes-Tiffin sur les rumeurs de couple avec Josephine Langford

Alors qu'After - Chapitre 4 dont la fin devrait faire débat, débarque bientôt en France, l'interprète de Hardin a évoqué les rumeurs de rapprochement avec sa partenaire à l'écran. Évoquant les fans qui shippent leur "couple" dans la vie, l'acteur a quand même fait remarquer que c'était un peu bizarre. "Une partie de moi comprend mais une partie de moi... Quand on parle à certains fans qui comprennent notre point de vue, ils comprennent que les hypothèses à ce sujet sont peut-être un peu immatures, c'est un peu brûler les étapes " a-t-il confié. Et de poursuivre : "Mais en même temps je comprends. Je comprends pourquoi quand on voit des gens dans un film, on veut qu'ils soient ensemble. Quand les spectateurs sont jeunes, ça compte tellement pour eux."

Heureusement pour lui et pour Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin peut compter sur la maturité des fans. "Ils comprennent qu'il faut respecter notre vie personnelle et privée et ne pas penser à des choses qui sont fausses" ajoute l'acteur qui confie aussi que "99% du temps", les fans sont très respectueux de sa vie personnelle. Les internautes auront encore l'occasion de se poser des questions puisqu'un 5ème film After avec les deux acteurs a récemment été annoncé.