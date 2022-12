"Il y a une famille entre tout ça" : Cynthia très mal à l'aise face à la rumeur de couple avec Kevin Guedj

Comme vous le savez, c'est finito pipo entre Kevin Guedj et Carla Moreau. Après la coucherie de Kevin et Belle sur le tournage de La Bataille des Clans, les parents de Ruby ont fini par se séparer et sont en plein divorce. Mais le candidat de télé-réalité se serait rapproché d'une candidate des Marseillais au Mexique et des Cinquante. Il aurait passé une nuit à l'hôtel avec Cynthia, ce qu'ils avaient démenti. Mais Carla Moreau assurait qu'ils auraient menti (dans ses stories) : "Ils vont vous raconter certainement beaucoup de mensonges mais sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant".

Le blogueur Navid Cherche a tenu à en savoir plus, vu que la rumeur de couple continue. Il a donc dévoilé ses DM avec Cynthia, qui lui a laissé une note vocale. Elle y explique à propos du gossip sur elle et Kevin Guedj : "Ecoute, cette question, je ne veux absolument pas y répondre, je suis vraiment désolée. Il faut savoir que, Kevin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc je ne m'étalerai pas plus sur le sujet, parce que déjà de base je ne veux pas en parler".

"Que ce soit vrai ou faux, il n'y a que moi et Kevin qui connaissons la vérité"

Dans le reste de son message vocal, Cynthia confie : "Je ne parlerai pas de ça et il y a une famille entre tout ça. Que ce soit vrai ou faux, il n'y a que moi et Kevin qui connaissons la vérité. On a dit ce qu'il en était et personne n'a voulu nous croire. Ça c'est le problème des gens, c'est pas le mien". Navid Cherche souligne donc qu'elle ne dément pas, "Cynthia ne nie pas vraiment la coucherie avec Kevin".

Le blogueur a aussi confirmé que de toute façon, désormais, Cynthia serait retourné avec son ex, Greg Yega. Elle lui aurait révélé être de nouveau en couple avec "Bebew".