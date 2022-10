"Il risquerait presque deux ans de prison" : un célèbre candidat de télé-réalité arrêté et incarcéré après un cambriolage ?

C'est la journée des arrestations ! Après Benjamin Castaldi qui a eu un petit souci avec les forces de l'ordre alors qu'il était en direct à la radio, c'est un célèbre candidat de télé-réalité qui aurait été arrêté et incarcéré. D'après la blogueuse Shayara TV, Nathan, qui a participé aux Princes de l'amour 9 ou à Objectif Reste du Monde, serait actuellement en prison en Suisse.

"Nathan serait actuellement en prison"

C'est dans sa story Instagram publiée ce lundi 31 octobre 2022, que la blogueuse a balancé la bombe. "Nathan serait actuellement en prison depuis quelques semaines pour cambriolage", écrit-elle, avant d'ajouter : "Il aurait été incarcéré dans une prison en Suisse il y a trois semaines et il risquerait près de deux ans de prison".

"Une raison de plus de déconnecter des réseaux"

Pourtant, celui qui a été comparé à Illan, continue de poster des stories, mais il est aussi possible que quelqu'un les publie pour lui. "Comme d'hab, on reste toujours concentré dans nos projets ! Même si les choses sortent de son contexte, à travers la musique on peut tout interpréter. Une raison de plus de déconnecter des réseaux et de rester focus dans mes projets et ma famille", peut-on lire sur son compte depuis ce dimanche 30 octobre.