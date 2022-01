Nathan (Les Princes de l'amour 9) : comparé à Illan, il répond aux critiques, "certains sont dix fois pires !"

Depuis le 29 novembre dernier, on peut suivre les aventures de Nathan et de ses prétendantes dans la saison 9 des Princes et des princesses de l'amour sur W9. Ces derniers temps, le jeune homme est critiqué sur son attitude à l'écran. Il est notamment comparé à Illan. Bien décidé à répondre aux attaques, l'ancien candidat du Reste du Monde est d'abord revenu sur sa relation avec le charo, qui a du mal à accepter la concurrence : "Je vois partout 'Nathan il est dix fois pire qu'Illan, ça ne se fait pas ce qu'il fait', etc... Ecoutez moi bien ! Moi, déjà, je ne vais pas chercher à être comparé ou quoi... Moi, Illan, dans les aventures j'aime bien être avec lui. Quand on faisait nos tours, nos petites escapades, j'étais avec lui. J'ai embrassé ma prétendante, j'ai embrassé celles des autres... On l'a fait ensemble, j'ai rigolé et j'ai assumé. C'est pour ça que lui et moi on s'entend bien, c'est parce qu'on a ce côté assumé". Si Nathan et l'ex d'Adixia s'entendent bien, une tension est tout de même apparue. "Le seul moment où je lui en ai voulu c'est quand il a dit 'je t'aime' dans les yeux à Isabeau et qu'après il a fait des dingueries. C'est là que je lui ai dit 'non là, frero, tu chauffes' et c'est là où j'ai pété un câble parce que Isabeau, c'est ma pote" précise-t-il.