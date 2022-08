"Il faut que TPMP redevienne TPMP" : on a listé les reproches que les fans de l'émission font à Cyril Hanouna

Après de longs mois de négociations avec les dirigeants du groupe Canal, Cyril Hanouna a finalement trouvé un accord pour renouveler son contrat sur C8 et ainsi poursuivre son émission phare : Touche pas à mon poste. Un soulagement pour les millions de téléspectateurs de ce talk-show pas comme les autres, qui espèrent malgré tout voir l'animateur opérer quelques changements à la rentrée.

Quels changements pour TPMP ? Les fans répondent

Alors que le design du plateau, les thèmes abordés à l'écran ou les membres au sein de la bande de chroniqueurs évoluent régulièrement afin de ne pas lasser le public et permettre au programme de se renouveler, de nombreux fans veulent cette fois-ci voir Cyril Hanouna aller encore plus loin dans l'évolution, notamment vis-à-vis de son propre comportement.

A l'occasion d'un sondage organisé par le compte fan @TPMP_Panel sur Twitter, "Si tu avais des reproches à faire à Cyril Hanouna, des choses à améliorer pour la saison prochaine de TPMP, ce serait quoi ?", les critiques n'ont pas tardé à apparaître à son encontre. Et quand on parcourt les réponses, on réalise que ce sont souvent les mêmes qui reviennent.

Un Cyril Hanouna plus agréable

Selon l'animateur, l'équipe de TPMP forme une grande famille. Or, quand on découvre sa façon d'agir avec ses chroniqueurs, on est loin de voir une telle relation à l'écran. Et pour cause, Cyril Hanouna n'hésite jamais à se moquer de sa bande, ni à mal lui parler, quitte à parfois frôler le harcèlement. On se souvient notamment du terrible clash avec Géraldine Maillet. Une situation intolérable selon les téléspectateurs, qui ne veulent plus voir de telles humiliations publiques.