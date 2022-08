"Faut-il se protéger pendant les préliminaires ?", "pourquoi le préservatif craque ?" : toutes les réponses à vos questions sur la contraception

Très suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram @lecoeurnet.info, la docteur Laure Geisler a récemment publié un livre intitulé Devenir papa pour les nuls. Pour l'occasion, nous lui avons posé toutes les questions que vous vous posez sur la contraception. Vous avez été nombreux à lui soumettre vos interrogations lors de notre Passe en DM, à découvrir en vidéo sur Instagram.

>> La contraception sera ENFIN gratuite en France, jusqu'à 25 ans, pour toutes les femmes <<

Préliminaires, préservatifs, tout ce que vous voulez savoir sur la contraception

Dans notre interview, Laure Geisler répond à de nombreuses questions autour des rapports sexuels et de la contraception comme par exemple à partir de quel âge peut-on tomber enceinte, est-il normal d'avoir des douleurs lors de son premier rapport ou encore peut-on tomber enceinte sans pénétration. La médecin évoque aussi les préservatifs et la raison pour laquelle ils peuvent craquer : "Il peut craquer s'il n'y a pas assez de lubrification et s'il n'est pas à la bonne taille. Si la lubrification naturelle n'est pas assez suffisante, on peut acheter du lubrifiant." précise-t-elle.

>> TEST : es-tu calé(e) sur les capotes, pilules et autres moyens de contraception ? <<

Autre question : faut-il se protéger pendant les préliminaires. La réponse est oui : "Du moment où il y a des organes sexuels qui se rapprochent, oui on se protège !" précise-t-elle. Pour encore plus de questions et de réponses, rendez-vous en vidéo dans notre diaporama.