"Elle met des couches ?" : les fesses de Jessica Thivenin deviennent virales, les internautes hallucinent (et se moquent)

Jessica Thivenin n'en finit plus de faire parler d'elle. Accro à la chirurgie, la candidate enchaîne les opérations depuis des années. Seins, fesses, nez, bouche, menton... tout y est passé et il est de plus en plus difficile de la reconnaître. Malgré tout, Jessica assume pleinement son goût prononcé pour le bistouri et n'hésite pas à en rire. "Autant vous dire que le jour où je ne serai plus sur cette Terre, il ne va rester que du plastique", déclarait-elle avec humour.

Les critiques sur les réseaux sociaux ? La femme de Thibault Garcia en reçoit quotidiennement et cela ne l'empêche pas de continuer à poster ce dont elle a envie. En ce moment, elle essaie tant bien que mal de diversifier ses contenus. Malheureusement, ce n'est pas toujours bien pris par sa communauté puisque ces récents messages de Jessica Thivenin envoyés à son ex ont fait vriller des internautes. Rassurez-vous, il s'agissait simplement d'une vidéo humoristique.

Les fesses de Jessica Thivenin déformées ?

Cette fois-ci, c'est une autre vidéo qui a provoqué la réaction extrême des utilisateurs d'Instagram. Comme vous pouvez le voir sur la publication ci-dessous, Jessica Thivenin s'essaie à des acrobaties au lit avec Thibault Garcia. Le couple tente notamment de reproduire les prouesses d'un duo d'influenceurs sans vraiment y parvenir. Si la séquence a pour but d'être drôle, les internautes, eux, y vont vu là une parfaite occasion de se moquer de la candidate. Un détail en particulier a interpellé la Toile.