"Ecoutez-vous messieurs..." : un auditeur accuse l'équipe des Grandes Gueules de défendre Pierre Palmade

Pierre Palmade a provoqué un terrible accident le vendredi 10 février 2023 en Seine-et-Marne. Le drame a fait quatre blessés en urgence absolue. L'acteur, dont le pronostic vital a été un temps engagé, a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution.

Le gros coup de gueule d'un auditeur de RMC après l'accident de Pierre Palmade

L'affaire Pierre Palmade s'est invitée au menu des Grandes Gueules le lundi 13 février en matinée sur RMC Story. Un auditeur de RMC a accusé Olivier Truchot, Alain Marschall et leur équipe de chroniqueurs de prendre la défense de l'humoriste. Ce dernier a, dans l'accident qu'il a provoqué, fait perdre à une jeune femme le bébé qu'elle portait depuis sept mois.

"Je suis très scandalisé et encore plus par le traitement qu'en ont fait les médias. C'est un délinquant ! Je rappelle à Monsieur Liebig que l'alcool est interdit au volant et que les produits stupéfiants le sont également", a lâché Frédéric. "Ils sont interdits tout court !", lui a répliqué Etienne Liebig, chroniqueur des Grandes Gueules.

"Il n'y a aucune excuse à donner à ce monsieur !"

L'auditeur a haussé le ton. "Ils sont particulièrement interdits au volant. Si vous êtes prélevé positif, vous perdez votre permis. C'est très clair ! Alors il n'y aucune excuse à donner à ce monsieur ! Ouais, mais je vous entends : 'sa vie, machin...' Non non, rien du tout. Il doit être sanctionné ! En plus, fait beaucoup plus grave, il y a deux personnes qui sont en fuite, ça s'appelle non-assistance à personne en danger...", s'est-il emporté.

"C'est très grave ! C'est quand même des gens qui étaient dans sa voiture, mais où on va ? (...) Donc pas de cadeaux ! J'espère qu'il sera sanctionné très fort et que les médias ne lui feront pas de cadeaux ! Ce n'est pas parce que c'est un artiste... Il doit être traité comme tout le monde ! Et je vous entends tous là, essayer de trouver : 'Ah oui, mais peut-être la vitesse...' Non, il est positif à la cocaïne, c'est boom. Il n'y a pas d'histoires !", a asséné Frédéric.

Alain Marschall s'en est interloqué. "Pourquoi vous avez l'impression qu'il y a des cadeaux qui lui sont faits en ce moment ?", a-t-il surenchéri. "Il suffit de vous écouter au début de l'émission. Ecoutez-vous ! Ecoutez-vous messieurs... Ecoutez-vous !", s'est agacé l'auditeur des Grandes Gueules.