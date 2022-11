"Ces sourires en disent long" : deux candidats de Koh Lanta en couple en secret ? Les internautes sont sûrs de les avoir grillés

Un candidat de Koh Lanta 2022 serait en couple avec une aventurière

Denis Brogniart a vu plusieurs couples se former au fil des saisons de Koh Lanta sur TF1 : Jesta et Benoît, Jérémy et Candice, Myriam et Thomas... Et il se trouve que deux autres candidats seraient engagés dans une romance. Il s'agit de Colin qui était au casting de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) et de Marie qui a participé à Koh Lanta 2021 (Koh Lanta, les Armes Secrètes).

En juin 2022 déjà, Shayara TV avait sorti la rumeur en affirmant que Colin et Marie seraient ensemble. Et il semblerait que ce supposé nouveau couple formé entre aventuriers de Koh Lanta se confirme. En effet, ils s'affichent régulièrement sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, et sont toujours ultra complices. Ils sont même partis plusieurs fois en vacances tous les deux et n'hésitent plus à afficher leur relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse.