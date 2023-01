"C'est vrai qu'il y a eu des soucis..." : Paul El Kharrat (Les 12 coups de midi) fâché avec Jean-Luc Reichmann ? Il répond cash à la polémique

Depuis 2010, Jean-Luc Reichmann anime Les 12 coups de midi. Le jeu phare de TF1 a été secoué par un coup de théâtre le vendredi 20 janvier 2022. Après 153 participations, Stéphane a été éliminé. Il s'en est confié à PRBK.

Au fil des années, Jean-Luc Reichmann a vu de grands champions défiler sur le plateau des 12 coups de midi. En 2019, Paul El Kharrat a marqué l'histoire du jeu et pour cause, il a remporté la somme de 691 522 euros de gains en 153 participations. Le jeune autiste a ensuite développé une carrière dans les médias en devenant chroniqueur de Laurent Ruquier dans Les Grosses têtes sur RTL.

Les révélations explosives de Paul El Kharrat sur Jean-Luc Reichmann

En octobre 2022, Paul El Kharrat a accordé une interview à Télé Star. Et il s'y est livré à des révélations explosives au sujet de Jean-Luc Reichmann. "Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait presque un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contact ni direct, ni privilégié avec cet homme", a-t-il lâché.

Face au tollé provoqué par ces déclarations, Paul El Kharrat a tenu à faire une grosse mise au point. "Je ne veux aucun mal à Jean-Luc. Je l'apprécie toujours et je ne supporte pas ce qui a été dit dans la presse sachant que j'ai été le plus adroit possible face à un journaliste qui l'était moins, ou qui n'avait pas forcément à coeur de rétablir un semblant de vérité...", a-t-il précisé, tout en ajoutant n'avoir jamais agressé Les 12 coups de midi et Jean-Luc Reichmann.

"Il y a peut-être eu un contentieux..."

Ce jeudi 26 janvier 2023, Paul El Kharrat a été l'invité de Jordan de Luxe sur C8. L'animateur de Chez Jordan l'a incité à se confier sur ses rapports avec Jean-Luc Reichmann. L'ex-champion des 12 coups de midi a affirmé de nouveau qu'ils ne s'étaient pas parlés depuis plus d'un an. "Il n'y a rien de gravissime entre lui et moi. Je n'ai pas de problème, il y a peut-être eu un contentieux...", a-t-il expliqué, tout en estimant que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre.

Celui qui ne prête aucune attention aux critiques émises sur les réseaux sociaux a estimé que cette polémique n'avait pas lieu d'être. "Ce n'est pas important du tout. On peut passer à autre chose. J'apprécie Jean-Luc Reichmann", a-t-il affirmé à Jordan de Luxe, avant de finir par reconnaître: "C'est vrai qu'il y a eu des soucis...".