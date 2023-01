"C'est une m*rde intersidérale" : cette série était parmi les plus attendues sur Netflix, mais sa saison 2 est une catastrophe

En décembre 2020, Netflix retournait le cerveau de ses abonnés avec la saison 1 d'Alice in Borderland, la fidèle adaptation en série du cultissime manga de Haro Asō. Tout aussi sadique, violente, spectaculaire et déchirante que l'oeuvre emblématique du mangaka, cette fiction était rapidement devenue l'une des chouchous du public.

La saison 2 d'Alice in Borderland déçoit

Autant dire que la saison 2 mise en ligne ce 22 décembre 2022, était extrêmement attendue alors que de nombreuses attentes étaient placées en elle, notamment après le succès surprise de Squid Game en 2021 qui a pu entraîner quelques comparaisons douteuses. Malheureusement, là où les nouveaux épisodes ont une nouvelle fois été marqués par des jeux particulièrement cruels et ont levé le voile sur ce monde mystérieux aux règles sanglantes, c'est la déception qui prime aujourd'hui.

Malgré un démarrage canon sur Netflix avec une première place dans le Top 10 et des premiers retours extrêmement positifs venant des fans les plus hardcore d'Alice in Borderland, ceux qui ont à l'inverse pris leur temps pour découvrir cette saison 2, l'assimiler et la digérer sont nettement moins enthousiastes.

>> La chaussette qui gâche tout : ce pénis qu'on ne devait surtout pas voir a été caché d'une manière ridicule dans Alice in Borderland <<

Les fans balancent leurs reproches sur cette suite

La faute à une attente trop longue qui a tué la hype ? A un manque de prises de risques scénaristiques ? A un concept un peu trop répétitif ? Ou bien à un twist final décevant ? Si l'on se fie aux différentes réactions disponibles sur les réseaux sociaux, c'est un mélange de tout ça qui semble avoir impacté le visionnage de nombreux internautes.

"Alice in Borderland c'est l'un des plus gros flop que j'ai pu suivre, ne perdez pas votre temps avec ça je suis tout à fait sérieux", a notamment déploré le streameur Ponce sur Twitter, qui a par la suite détaillé, "Saison 1 très cool qui hype bien fort, saison 2 absolument incohérente à souhait qui nous mène à une fin 100% décevante et sans intérêt j'suis dégouté". Un reproche assez fort mais qui n'est pas unique tant le rythme ou les dialogues ont déçu du monde.

"Les persos d'Alice in Borderland qui passent leurs temps à te répéter ce qui est en train de se passer", est également déploré sur Twitter, tout comme, "La saison 2 d'Alice in Borderland est une m*rde intersidérale, avec un scénario moins bien que celui de Peppa Pig, de l'acting et des dialogues dignes de ceux de Plus belle la vie et des dizaines d'incohérences à chaque épisode" ou encore, "Autant la saison 1 d'Alice in Borderland était bien, mais la saison 2 ? PTDR faut voir comment c'est grave nul, du temps à rallonge pour rien à part tourner autour du pot inutilement, des scènes incohérentes qui frôlent l'impossible".

On n'aimerait pas être l'ego des scénaristes...