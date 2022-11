"C'est trop pour mon coeur" : Tom Holland et Zendaya fiancés ? On ne sait même pas si c'est vrai, mais tout le monde s'emballe

Entre Tom Holland et Zendaya, c'est une belle histoire d'amour qui continue. Après des rumeurs à l'époque du premier Spider-Man où ils se donnaient la réplique, les deux acteurs ont finalement été grillés en plein bisous à l'été 2021 par les paparazzi. "L'un des côtés négatifs de la célébrité c'est que ta vie privée ne t'appartient plus et un moment que tu croyais être vécu entre deux personnes qui s'aiment beaucoup est maintenant un moment partagé avec le monde entier. J'ai toujours voulu garder ma vie privée privée car je partage déjà tellement de ma vie avec le monde" avait confié l'acteur au sujet de ces photos volées.

Depuis, tout est rose entre eux, même si certaines rumeurs continuent de circuler. Après avoir démenti être enceinte, l'actrice d'Euphoria et Dune viendrait de passer une nouvelle étape avec son amoureux.

Rumeur de fiançailles pour Tom Holland et Zendaya

Selon les dernières rumeurs du moment, Tom Holland et Zendaya auraient un nouveau projet important : le mariage ! Plusieurs comptes Twitter ont annoncé que les deux amoureux auraient même franchi une nouvelle étape en se fiançant récemment. Une rumeur qui est sûrement partie de récentes déclarations d'une source proche du couple. "Ils veulent tous les deux se poser et planifient un vrai futur ensemble" a confié une personne à US Weekly.

Le web s'emballe

Si l'information des fiançailles du couple est évidemment à prendre avec de grosses pincettes, ça n'empêche pas les fans d'être déjà à fond à l'idée d'un futur mariage. Sur Twitter, pas mal d'internautes se sont emballés, heureux de cette possible future union entre Tom Holland et Zendaya. "Zendaya et Tom Holland se sont fiancés, c'est trop pour mon coeur" ; "Zendaya et Tom Holland ils se sont fiancés c'est trop chou" ou encore "Zendaya et Tom, mes parents, sont fiancés ?" ont-ils écrit sur le réseau social :