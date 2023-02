"C'est pour arracher nos coeurs ?" : ce nouveau film cartonne sur Netflix, mais il risque de vous faire pleure comme jamais

Encore un drame qui va vous émouvoir et vous faire sortir les mouchoirs. C'est en tout cas ce que disent les personnes qui ont vu Waves, un film avec Kelvin Harrison Jr. et Taylor Russel, que vous avez aperçue dans Bones and All, où elle partage l'écran avec Timothée Chalamet. Waves est sorti en 2019. Netflix vient d'obtenir les droits pour le mettre en ligne sur la plateforme et, à en croire tout le monde, c'est un très bon choix. En France, il est d'ailleurs à la quatrième place dans le top 10 des films les plus regardés depuis sa sortie, juste après le film de guerre préféré des abonnés Netflix.

Une histoire pleine d'émotion

Waves raconte l'histoire d'une famille afro-américaine vivant en Floride qui est impactée par une mort tragique qui la plonge dans un profond chagrin. On les suit dans ce deuil qui leur permettra de laisser une seconde chance à l'amour et au pardon, s'ils arrivent à aller de l'avant. On ne vous en dit pas plus pour ne pas vous spoiler ce chef-d'oeuvre qui a vraiment touché le public.

Depuis sa sortie en 2019, il a reçu la note de 3,8/5 sur Allociné et attire les abonnés grâce à son affiche très sobre et intimiste. Il a d'ailleurs réussi à dépasser Glass Onion, dans le classement depuis des mois, et À l'Ouest rien de nouveau, deux films qui font partis des plus gros succès de Netflix ces derniers temps.

Sortez les mouchoirs

Sur Twitter, les internautes qui ont vu le film ont tous la même réaction : ils ont été bouleversés et les plus sensibles ont lâché de grosses larmes devant la morale du film. "J'ai pleuré, j'ai aimé tous les personnages", "le film Waves, c'est pour arracher nos coeurs ?", "top 1 Netflix dans la semaine. Espérons le", écrivent les fans qui sont tous assez d'accord pour dire que c'est une vraie pépite.