"C'est peut-être de la jalousie" : Sophie Davant violemment critiquée pour ses tenues dans Affaire conclue, elle réagit

Affaire conclue occupe la fin d'après-midi de France 2 depuis la rentrée 2017. Le magazine de brocante, dont le succès ne se dément pas au quotidien en cette saison 2022/2023, a eu les honneurs du prime time de la chaîne publique le mardi 10 janvier 2023.

Une jupe jugée trop courte dans Affaire conclue...

Pour son premier prime de l'année, Affaire conclue s'est mise en quête de remonter le temps. A cette occasion, Sophie Davant n'a pas hésité à porter différentes tenues tout au long de la soirée. L'une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention. L'animatrice a arboré une jupe qui a été jugée trop courte par de nombreux téléspectateurs...

Sophie Davant, qui a balancé sur l'attitude de Caroline Margeridon en dehors des plateaux de tournage d'Affaire conclue, a été l'invitée d'On refait la télé sur RTL le samedi 28 janvier. Eric Dussart l'a interrogée sur les attaques sexistes dont elle est régulièrement la cible suite aux tenues qu'elle arbore à l'antenne de France 2.

"Ce qui est triste, c'est que ces critiques viennent souvent de la part de femmes. Alors bon, c'est peut-être de la jalousie, c'est peut-être de l'aigreur. Ça m'attriste parce qu'à partir du moment où on vieillit plutôt pas mal, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se permettre de porter des jupes courtes. A condition que les collants soient foncés, qu'on ait des bottes et que ça ne soit ni provocateur ni vulgaire", a réagi Sophie Davant.

>> Sophie Davant provoque un gros malaise dans Affaire conclue <<

Quel avenir pour Sophie Davant ?

Sophie Davant, qui s'est défendue d'être trop hautaine envers les vendeurs d'Affaire conclue, s'est ensuite confiée sur son avenir. A la question de savoir si elle se voyait encore à l'antenne dans dix ans, elle ne l'a pas exclu. "Je me vois encore active. Est-ce que je pourrais encore me présenter devant les téléspectateurs ? Je l'espère et je vais essayer", a-t-elle précisé.

L'animatrice a assuré que l'antenne n'était pas son but absolu. "Le but absolu, c'est de se faire plaisir, d'aimer ce qu'on fait. Je suis assez créative. J'aime bien travailler sur des idées et des concepts. Je travaille d'ailleurs avec les producteurs d'Affaire conclue sur l'évolution et tout ce qu'on appelle les spin-off, c'est-à-dire les dérivés", a-t-elle conclu.