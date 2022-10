"C'est méga gênant", "le massacre" : Maeva Ghennam tente de rapper et c'est catastrophique

Maeva Ghennam rappe pour Les Cinquante sur TikTok

Alors que le clash entre Maeva Ghennam et Amélie Neten a été coupé au montage des Cinquante sur W9, Maeva Ghennam a fait parler d'elle sur les réseaux. La candidate qui sera aussi dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde, alias Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés, alias Le Cross, a tenté une trend TikTok. Et du coup, l'influenceuse a rappé sur un son, dont elle a écrit les paroles.

"Je rappe pour les 50" prévient Maeva Ghennam en légende de la vidéo TikTok. Dans sa vidéo rap, elle balance : "Je vais vous raconter mon aventure des Cinquante / Et pourquoi j'ai créé mon alliance / Jessy a commencé une stratégie / Pour me sauter à moi et mes amis / Du coup j'ai voulu répliquer / Avec mes amis Julien Kamila et Noré / On a fait sauter sa femme Fanny / Elle s'est vengée a fait sauter mon baby / J'aime Jessy car c'est une adversaire de taille / C'était pour moi une belle bataille / Au début on était les plus forts / Puis Jessy elle a vraiment frappé fort / Elle a explosé mon alliance / Vais-je réussir à renverser la tendance ? / Du coup maintenant jveux me venger / Parce que ça m'a vraiment vraiment touchée / Et pour savoir si jvais y arriver / C'est W9 que vous devez regarder".