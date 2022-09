"C'est comme si on calculait le QI de quelques personnes ici sur TPMP" : même Cyril Hanouna n'a pas ri face aux blagues de ses chroniqueurs sur la taille de Passe-Partout

Il y a quelques jours, André Bouchet - plus connu des téléspectateurs pour son rôle de Passe-Partout dans Fort Boyard, était l'invité de Jordan de Luxe. L'occasion pour le comédien de parler de sa carrière et de sa vie privée très surprenante, mais également de se retrouver au centre d'une séquence particulièrement étrange.

Et pour cause, visiblement inspiré par une vidéo d'Elodie Costa vue sur TikTok, l'animateur a souhaité mesurer la taille de son invité... à l'aide de plusieurs iPhone. Une idée improbable qu'il a pourtant réellement mise en pratique puisque, à la fin de son émission, il est bel et bien allé vérifier tout ça en empilant les téléphones les uns par dessus les autres à côté de l'acteur.

>> "Tout le monde m'avait lâchée" : Delphine Wespiser en colère, elle règle ses comptes avec les chroniqueurs dans TPMP <<

Les chroniqueurs de TPMP se moquent des nains

Une séquence cringe qui a rapidement fait halluciner les internautes et qui, sans surprise, a été débattue sur le plateau de TPMP ce jeudi 22 septembre 2022. Le problème ? Là où les chroniqueurs de Cyril Hanouna auraient pu ressortir grandis de cette polémique en critiquant la scène et en rappelant pourquoi elle était déplacée, certains d'entre eux en ont rajouté une couche en balançant des blagues de mauvais goût.

Ainsi, Nino Arial a demandé faussement innocemment, "Il fait combien du coup ? 7 iPhone ? Comme les 7 nains", là où Jean-Michel Maire a ironisé sur le bilan comptable, "7 iPhone 14 et 17 iPhone 6, il faut être précis", tandis que Matthieu Delormeau a balancé, "Et en Samsung, il fait combien ?". Des remarques ridicules qui n'ont que moyennement fait rire Cyril Hanouna.

Le présentateur l'a rappelé, "Passe-Partout est un ami" et parmi son équipe, certaines personnes ne seraient pas les mieux placées pour se moquer de quoi que ce soit : "S'il vous plait. (...) C'est comme si on calculait le QI de quelques personnes ici sur TPMP".

Les téléspectateurs en colère

Un petit tacle qui a dû faire plaisir aux téléspectateurs, puisqu'ils ont été nombreux à déplorer sur Twitter les moqueries balancées sur le plateau. Ainsi, que ce soit "Les mêmes vannes qu'ils ont fait sur les personnes de petites tailles sur d'autres communautés, Twitter serait en feu", "séquence nanophobe! Signalement!" ou encore "Passe partout est un ami etc etc etc arrête Cyril, t'es plus crédible!", Touche pas à mon poste s'est rapidement retrouvée au centre d'accusations de nanophobie.