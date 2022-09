"Le monde est petit" : les internautes hallucinent de ce lien improbable qui lie Passe-Partout et Passe-Muraille de Fort Boyard

Passe-Partout en couple grâce à Passe-Muraille

Vous attendez chaque été avec impatience afin de retrouver Passe-Partout à l'écran dans Fort Boyard ? Vous fantasmez régulièrement de donner votre propre trousseau de clés au protégé du Père Fouras ? On a malheureusement une mauvaise nouvelle à annoncer à votre petit coeur : André Bouchet, l'interprète de ce personnage emblématique de l'émission de France 2, n'est plus un coeur à prendre.

Au contraire, cela fait désormais douze ans que le comédien est en couple avec une certaine Patricia. Une révélation qui pourrait décevoir ses fans, mais qui cache surtout un drôle de twist. Habituellement très discret sur sa vie privée, André Bouchet a accepté de faire une drôle de confidence sur sa compagne rencontrée grâce... à Passe-Muraille (Anthony Laborde). "Lui, il sort avec la fille. Et moi, je suis avec la maman de la fille, a-t-il déclaré avec humour auprès de Télé-Loisirs. C'est familial".

"Je vois au balcon une jolie blonde"

Une anecdote inattendue pour une rencontre qui n'avait rien de programmée. Invité à se confier sur l'origine de ce couple hors du commun, l'interprète de Passe-Partout a confessé que le hasard avait simplement et parfaitement fait les choses ce jour-là. "Il était à son appartement, et un jour je lui dis : 'Tiens, Anthony, je vais passer te voir chez toi', a-t-il dans un premier temps contextualisé. Je passe en voiture et je vois au balcon une jolie blonde. Et je l'appelle et je lui dis : 'Il y a une jolie blonde'. Il me fait : 'Ben, c'est la maman de ma femme'".

Et visiblement, Barney Stinson serait fier de Passe-Muraille qui mériterait le titre de "meilleur wingman du monde". Alors non, on ne sait pas s'il a fait le coup du "Haaaave you met..." pour introduire son collègue et ami, mais il a néanmoins eu un grand rôle dans cette histoire : "Il me fait : 'Tu veux monter ? Venir prendre un verre ?' Je dis : 'Bien sûr'. Et voilà".

