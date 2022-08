Fort Boyard : "Tu viens de tuer la magie", une photo du père Fouras sans maquillage traumatise le web

Les internautes traumatisés

Une image qui n'a pas plu à tout le monde ! Sur Twitter, de nombreux internautes ont critiqué l'animateur qui, selon eux, "casse la magie". "Je t'aime bien Yoann mais tu viens de tuer le peu de magie qui reste à l'émission depuis la disparition des tigres. C'est comme les tours de magie on veux pas savoir ce qu'il y a derrière." ; "Merci espèce d'idiot je savais pas à quoi il ressemblait et je l'imaginais à chaque fois comment il pouvait être et maintenant je sais grosse tâche !!" ou bien : "PARDON ?? LE PÈRE FOURAS C'EST PAS LE PÈRE FOURAS ???? Mon enfance vient d'être jeter à la poubelle" peut-on lire en commentaires de la photo.

Heureusement, Yoann Riou peut aussi compter sur le soutien d'autres internautes, excédés par les critiques de certains. "J'adore les commentaires en dessous qui découvrent que le père Fouras n'est pas un vieillard centenaire et que c'est du maquillage et un masque. Pour info le père Noël n'existe pas et les licornes non plus" a écrit un internaute. Une "polémique" qui fait rire Yoann Riou. "Y a aucune polémique, ah ah. Y a juste 3 cou*llons qui font les intéressants. Son visage est visible sur Internet en un clic. Certains sont siphonnés du cerveau" a-t-il écrit. Une réponse parfaite pour tous les haters !