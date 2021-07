Fort Boyard : découvrez à quoi ressemble le Père Fouras dans les versions étrangères de l'émission

Impossible de parler la cultissime émission estivale Fort Boyard (France 2) sans mentionner le Père Fouras. Probable cousin éloigné de Gandalf aux énigmes improbables capables de casser le cerveau d'Einstein, ce personnage emblématique du jeu de France 2 en est un élément incontournable qui en fait tout son charme.

Le Père Fouras à travers le monde

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, là où Fort Boyard est une émission qui existe à l'international avec différents remakes qui respectent le concept initial, le Père Fouras n'est pas toujours présent dans ces différentes versions. Invité d'Europe 1 en juin dernier, Yann Le Gac - son interprète (oui, désolé de casser l'ambiance, mais le Père Fouras n'existe pas vraiment), a dévoilé une étonnante anecdote à son sujet.

Interrogé sur la présence du Père Fouras dans les versions étrangères, l'acteur a déclaré, "Dans tous les pays il y a un "Père Fouras", mais c'est pas un vieillard. Ce qui est rigolo, c'est que chacun l'adapte à la culture de son pays. Les Coréens en avaient fait une sorte de Napoléon, les Allemands en avaient fait une femme diablesse habillée en cuir. Chaque pays l'interprète à sa façon."

Et comme on est gentil et que l'on sait que vous êtes curieux, on vous a préparé une sélection des meilleures versions internationales du Père Fouras. Merci qui ?

Papà Fouras (Suède)

On commence avec l'une des versions les plus fidèles du personnage. Certes, il n'est pas aussi barbu et vieux que le nôtre, mais celui-ci - incarné ici par Börje Ahlstedt, garde le côté poussiéreux, vétuste, presque sénile et débraillé du véritable boss du fort. Pour l'anecdote, le Père Fouras a en réalité connu plusieurs versions en Suède et a même eu le droit à différents noms au cours de la précédente décennie à savoir : Bebé Fouras (2010), Kurt Olsson (2011) et Stellan Silvertass (2012).