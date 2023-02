"Bien contente d'avoir coupé la parole à tous ces cons" : Amandine Pellissard réagit à son passage dans TPMP et affiche la psy

Depuis plusieurs jours, Amandine Pellissard enchaîne les passages dans TPMP pour parler de sa reconversion dans le porno. Ce mercredi 1er février 2023, celle qui a quitté Familles nombreuses, la vie en XXL était de retour sur le plateau de Cyril Hanouna pour régler ses comptes avec les chroniqueurs qui lui sont rentrés dedans la fois précédente. Elle a également fait face à Raymonde Hazan, une psychanalyste venue déterminer les risques d'une telle reconversion sur ses enfants. Pendant l'émission, la mère de famille a été très critiquée et a agacé les internautes car elle coupait la parole à tout le monde.

"Bien contente d'avoir coupé la parole à tous ces C***"

Rapidement, celle qui a choqué Clara Morgane a pris la parole en story Instagram pour débriefer son passage dans TPMP.

"ALORS !!!! Cette femme n'était ni psychiatre ni d'ailleurs là pour me défendre comme on nous l'a dit pour nous faire venir en plateau !! Donc stop d'être spectateurs d'insultes gratuites à notre encontre. Et bien contente d'avoir coupé la parole à tous ces C***. Une honte de mentir aux gens !!!! Et au bout de 3 soirs sur notre gueule !! STOP ! Y'a plus de bonnes manières à avoir", s'est agacée Amandine Pellissard, avant de lancer un sondage dans lequel elle demande à ses abonnés : "Cette invitation était-elle piégée selon vous ?". "Ils font des sondages sur nous, j'en fais autant", a-t-elle ajouté.

"Qu'elle aille consulter elle-même et vite"