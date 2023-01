"Bande de rageux de m*rde" : Giuseppa craque et clashe ceux qui critiquent encore son couple après sa grossesse

Alors que leur couple battait de l'aile dans Les Apprentis aventuriers 5, Giuseppa et Paga ont réussi à venir à bout de leurs difficultés et sont redevenus plus heureux que jamais. Le 31 octobre 2022, ils ont même annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. "Après ces 3 longs mois... On a la chance et le coeur rempli d'émotion, d'excitation, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie mais surtout dans notre coeur tout entier...", avaient-ils écrit sur Instagram.

Giuseppa reçoit de nombreuses critiques depuis sa grossesse

Si leurs fans étaient fous de bonheur pour eux, cette annonce leur a aussi valu beaucoup de critiques. En effet, de nombreux internautes ont jugé Giuseppa trop jeune pour devenir mère et la future maman de 21 ans leur a répondu cash. "Je suis très heureuse parce que j'ai la bonne personne à mes côtés, parce que je me sens prête et parce que j'estime avoir les capacités pour, et que l'instinct maternel n'a pas d'âge, personne n'a donné de règles pour dire qu'on devrait tomber enceinte à tel âge ou tel âge", a-t-elle notamment déclaré.

Malheureusement, cette mise au point n'a pas suffit puisque Giuseppa reçoit encore de nombreuses critiques. Cette fois, on lui reproche de faire un enfant avec Paga, alors que leur couple n'allait pas il y a quelques mois. La future maman a de nouveau pris son téléphone pour pousser un coup de gueule.

"Bande de rageux de m*rde"

"Ohlalala je vois encore des messages de gens qui disent 'dans Les Apprentis Aventuriers, ils faisaient que de se disputer, elle voulait le quitter, et aujourd'hui ils vont avoir un enfant...' Et bah ouais ! Vous êtes tout le temps en train de dire 'En 2023, les couples ils se séparent pour tout et pour rien, ils essayent pas d'arranger leurs problèmes'. Et bah nous c'est ce qu'on a fait. Donc faites en de même. Voilà", s'est-elle agacée.

"Parce que c'est bien de le faire. Parce que, aujourd'hui, figurez-vous qu'on est très heureux. Je ne le dis jamais parce que je n'ai pas à prouver ce qui se passe dans mon couple. Des fois on ne se filme pas pendant une semaine, parce qu'on s'en fout. On est bien comme ça. On n'a rien à prouver. Mais, au bout d'un moment, oui nous sommes assez intelligents pour essayer de surmonter nos problèmes de couple. On en aura surement encore beaucoup, parce qu'il y a des épreuves qui nous attendent. C'est la vie", a ajouté celle qui attend une petite fille.