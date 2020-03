Seb (La Frite) : après "Taedium", il dévoile son nouveau clip "Antistress"

Si c'est en tant que youtubeur que Seb La Frite s'est fait connaître, celui qui est récemment parti en Papouasie dans le cadre d'un documentaire n'a jamais caché sa passion pour le rap. Après avoir mis en avant des artistes comme Rilès ou Berywan via son concept coup de pouce, il dévoilait en 2016 son premier web-documentaire intitulé L'Histoire du rap.

Seb (la Frite) se lance dans le rap

Aujourd'hui, celui qui a montré la qualité de son flow dans Fritestyle 3M et WAW prouve une fois de plus qu'il a du talent et a décidé de se consacrer plus sérieusement au rap, à l'instar de Mister V. Fin janvier 2020, Sébastien Frit, qui se fait désormais appeler tout simplement Seb, dévoilait Taedium, son premier single en tant que rappeur. Ce mercredi 25 mars 2020, il continue avec un nouveau titre intitulé Antistress.

Après Taedium, il dévoile Antistress

Celui qui est aujourd'hui en couple avec Léna Situations se livre sur son succès en tant que Youtubeur mais aussi sur sa volonté de se consacrer au rap : "j'voulais pas percer mais comment, c'était l'tiercé d'internet (...) J'veux m'investir un peu dans un vrai style à part / J'suis mec cé-lan excellant j'reste silen-cieux / Quand j'rappais dans ma chambre j'étais remplit d'allégeance / j'veux pas qu'on parle mal ou bien qu'on compare ma légende / J'respecterai le truc même si la forme est alléchante". Pour ce titre, il a travaillé avec Ovagroundprod, qui a déjà produit Vald, Sofiane ou encore Rémy, et avec David Tomaszewski, qui a réalisé le clip. On vous laisse le découvrir ou le redécouvrir dans le diaporama ci-dessus.