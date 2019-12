Seb en Papouasie, La Vraie Aventure : "Parfois c'était dur, très flippant" révèle le vidéaste

Une aventure hors-norme pour Seb

Ce jeudi 26 décembre, Seb Frit - habituel vidéaste sur YouTube sous le pseudo Seb la Frite, nous amènera en Papouasie occidentale dans "Seb en Papouasie - La Vraie Aventure", un reportage inédit attendu sur TFX à 21h05. Son objectif avec cette émission, qui pourrait se décliner avec d'autres créateurs en cas de succès ? "Se prendre pour des aventuriers, et aller dans l'un des derniers endroits sur terre inexplorés par l'homme" a-t-il expliqué à 20 minutes.

Une envie qui lui a donc permis de partir "à la rencontre de tribus papoues, à la découverte des fonds marins du Triangle de Corail, et d'un trésor historique enfoui dans la jungle inhospitalière", mais qui n'a pas été simple à vivre au quotidien. En plus d'avoir souvent souffert physiquement (voir ci-dessous), le vidéaste a également été confronté à d'autres difficultés, "Mentalement parfois c'était dur, c'était très flippant".

Un véritable respect de l'environnement

Néanmoins, il ne changerait cette expérience pour rien au monde. Il le dévoile dans son documentaire, lui et son équipe ont pu découvrir des zones qui n'avaient plus été explorées depuis des milliers d'années. "Le premier objectif a été de rechercher sur images satellites des indices de la présence de grotte et ensuite de se renseigner sur la zone. Aucune cartographie, ni descriptif de la zone n'existait. Aucune cavité ou autre n'était référencée par des spéléos" a-t-il cette fois-ci révélé au micro de Numerama.

Et bien évidemment, ce nouvel explorateur a tenu à le préciser, tout a été fait dans les règles de l'art afin "d'avoir le moins d'impact possible, de laisser l'endroit tel qu'on l'a trouvé". Aussi, en découvrant les traces de passages de nos ancêtres, tout le monde a pris soin de "ne toucher à rien". Mieux, même les voisins aux alentours ont été épargnés de toute nuisance, "Pour observer les animaux, on se fait le plus discret possible. On reste en abris ou on utilise une paire de jumelles ou des caméras pièges".

Décors inédits, ambiance immersive avec caméra à la main et voix off "C'est comme lorsqu'un pote te raconte son histoire, moi c'est ce que j'aime regarder sur le Web", respect des règles de l'exploration... "Seb en Papouasie - La Vraie Aventure" s'annonce immanquable.