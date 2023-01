"36 ans plutôt, non ?" : Carla Moreau fête son anniversaire en solo, les internautes l'attaquent sur son âge et sa tenue

Des critiques sur son âge

En plus d'être violemment critiquée sur son choix vestimentaire, Carla doit également faire face à des tacles sur âge. "36 plutôt, non ?", "26, tu te fous de notre g*eule ??", "je pense qu'elle a plus 30 ans", écrivent ceux qui l'attaquent.

Carla n'a pour l'instant pas pris le temps de réagir et profite sûrement des moments qu'elle passe avec sa fille. Elle partage la garde de Ruby avec Kévin et ce n'est pas toujours facile pour les deux parents. Et vous, que pensez-vous de l'âge de Carla et de sa tenue osée ?