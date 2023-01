"Je suis triste..." : Kevin Guedj se confie sur la garde alternée de Ruby avec Carla Moreau

Ces dernières semaines, le petit monde de la télé-réalité a été le théâtre de plusieurs grosses ruptures. Carla Moreau a mis fin à son histoire avec Kevin Guedj, tandis que Laura Lempika a annoncé qu'elle se séparait de Nikola Lozina.

Carla Moreau a rendu publique sa rupture avec Kevin Guedj via Instagram à la fin octobre 2022. "Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable (...) Il m'a fallu du temps pour l'accepter", a-t-elle indiqué.

La nouvelle vie de Kevin Guedj

Quelques semaines après sa rupture avec Carla, suite à son infidélité avec Belle Longwell, Kevin Guedj s'est confié sur sa nouvelle vie. L'ancien candidat emblématique des Marseillais sur W9 a dû se résoudre à une garde alternée de leur fille, Ruby. Et il s'est emparé de son compte Instagram pour faire une mise au point sur le sujet.

"Beaucoup de gens me disent qu'ils me voient heureux en story, alors qu'il n'y a pas longtemps, on ne te voyait pas heureux. Sur les réseaux sociaux, on peut partager plein de choses. Il y en a certaines sur lesquelles je suis pudique. Je n'ai pas envie d'en parler plus que ça...", a débuté Kevin Guedj. "Quand tu as l'habitude de vivre avec ta femme, ton enfant et que du jour au lendemain tu as tout qui change... Si je vous montre un visage heureux tous les jours, c'est que je suis un menteur. Après, je n'arrive pas à mentir sur ce genre de choses. Il y a des choses dans la vie, c'est comme ça...", a ajouté celui qui est suspecté d'avoir refait sa vie avec une jolie blonde.

Kevin Guedj a tenu à indiquer qu'il se sentait triste à chaque fois qu'il ramenait Ruby à Carla Moreau. "Quand je vais la chercher et que je sais que je vais devoir la ramener, je suis triste. Après, c'est la vie, c'est comme ça...", a-t-il précisé, tout en estimant qu'il avait pris la meilleure décision avec Carla en se séparant.