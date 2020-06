Zalando s'engage : le site ne vendra plus que des marques eco-friendly à partir de 2023

Zalando se mobilise pour l'environnement

Depuis le début d'année 2020, Zalando s'était mis au vintage pour que l'industrie de la mode devienne moins polluante pour la planète. Mais le retailer est allé encore plus loin : à partir de 2023, il ne vendra plus que des marques eco-friendly. Un choix audacieux et engagé pour le site internet de mode qui se classe quatrième derrière Amazon, Veepee (anciennement Vente-privée.com) et Showroomprivé.com (d'après une étude Kantar publiée en mars 2020).

Comment Zalando va s'y prendre pour que dans 3 ans, seules des marques responsables soient vendues sur son site ? La société allemande va imposer aux 2 500 marques de son catalogue de correspondre aux critères de sa charte. Zalando va ainsi leur demander toutes les informations sur leur impact environnemental mais aussi sociétal. Et avec cette base de données, les griffes seront classées petit à petit selon le "Higg Brand and Retail Mondule". Cet outil analyse toute la chaîne de production de A à Z (des matériaux utilisés aux conditions de travail).

"Nous pensons que c'est la meilleure chose à faire"

Kate Heiny, directrice du développement durable chez Zalando, a reconnu au Women's Wear Daily : "Nous adoptons une position forte". "Mais nous pensons que c'est la meilleure chose à faire en constatant le lien crucial entre le développement durable et le développement de notre entreprise" a-t-elle aussi déclaré.

Si Net-a-porter ou encore MatchesFashion ont récemment ajouté un onglet pour les marques responsables, là, la démarche va encore plus loin avec des griffes qui seront bientôt uniquement eco-friendly. H&M, L'Oréal, Burberry s'étaient engagées avec plusieurs autres entreprises contre la pollution plastique en signant le New Plastics Economy Global Commitment en 2018. L'appli Clear Fashion, une sorte de Yuka de la mode, a même été lancée pour faire évoluer la sphère fashion. Décidément, le changement est en marche.