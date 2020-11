Zac Efron célibataire ? Il serait séparé de sa copine australienne

Zac Efron serait de nouveau célibataire

Depuis l'été 2020, Zac Efron était très proche d'une serveuse australienne appelée Vanessa Valladares. Des nouvelles photos semblaient confirmer leur couple en septembre 2020. Mais les supposés amoureux se seraient déjà séparés. Le beau gosse qui s'était fait connaître avec son rôle de Troy dans la saga High School Musical serait donc de nouveau célibataire ! C'est en effet ce qu'a expliqué une source au Sun. La raison de leur présumée rupture ? La distance.

En effet, alors que Zac Efron a l'air d'être parti vivre en Australie depuis la pandémie de coronavirus, il a dû quitter Byron Bay pour la ville d'Adélaïde (également en Australie). Celui qui fait partie des acteurs qui se montrent le plus souvent nus à l'écran est allé là-bas pour le tournage d'un nouveau film intitulé Gold. Sauf qu'il s'est retrouvé confiné sur place et que son visa de travail ne justifiait pas son retour à Byron Bay. Du coup, Zac Efron n'a pas pu retourner voir Vanessa Valladares. Et c'est à force de ne pas pouvoir se voir en vrai et de vivre une relation à distance qu'ils se seraient séparés.

"Leur relation était plus une romance de vacances"

Une source a en effet précisé au tabloïd que "le travail de Zac et la distance imposée leur a coûté cher". "Zac et Vanessa avaient l'air sérieux. Ils étaient fous l'un de l'autre" et ils avaient l'air d'avoir "une sérieuse relation de couple". C'est vrai que depuis plusieurs mois, Zac Efron et Vanessa Valladares étaient inséparables, ne se quittant pas d'une semelle jour après jour. Même "leurs amis espèrent qu'ils se réconcilient", mais au final "on dirait que leur relation était plus une romance de vacances qu'autre chose".