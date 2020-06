Youtube attaqué en justice par des artistes noirs pour "discriminations raciales systématiques"

Alors que, depuis la mort de George Floyd, les manifestations se multiplient pour protester contre les violences policières et le racisme systémique, les accusations de racisme s'accumulent. Parmi elles, celles de plusieurs acteurs de Glee contre Lea Michele, mais aussi d'internautes contre des youtubeurs/influenceurs comme Shera Kerienski ou Cyridicule. C'est dans ce contexte de tensions que plusieurs artistes noirs ont attaqué Youtube en justice pour discrimination contre les artistes Afro-Américains.

Youtube accusé de discriminations par des artistes noirs

Parmi eux, Kimberly Carleste Newman, Lisa Cabrera, Catherine Jones et Denotra Nicole Lewis. Dans un dossier de plus de 200 pages déposé mardi auprès d'une cour fédérale californienne, ils expliquent intenter "ce procès pour réparer les discriminations raciales systématiques, ouvertes et intentionnelles perpétrées par Google/YouTube". En cause notamment : le ciblage publicitaire effectué, selon eux, en fonction de l'ethnie. Ils reprochent à la plate-forme sa façon de tirer des revenus des contenus vidéo en les divisant "en fonction de l'ethnie, de l'identité et des points de vue afin de vendre des publicités à des tiers, sans s'occuper des contenus".

Un ciblage publicitaire en fonction de l'ethnie ?

Selon eux, Youtube "monétise les créateurs dont les abonnés et le public tombent dans la bonne démographie et leur verse des millions de dollars tous les mois, que ces individus se conforment aux règles du réseau ou non". Ils accusent la plateforme d'avoir supprimé des vidéos de leur chaîne (et même parfois leur chaîne carrément) sans raison ou sans raison valable.

Si Youtube n'a pas encore publiquement réagi à ces accusations, elle a promis 100 millions de dollars pour soutenir les artistes noirs sur sa plateforme. Au total, Google a annoncé mercredi un don de 275 millions de dollars à des associations luttant contre la discrimination raciale.