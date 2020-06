Cyridicule harcelé suite à de fausses accusations de racisme, il répond et quitte Twitter

Alors que le mouvement Black Lives Matter embrase le monde entier suite au décès de George floyd le 25 mai dernier, celui-ci a libéré la parole et de nombreuses personnes témoignent du racisme qu'elles ont dû subir à un moment donné de leur vie. C'est le cas de plusieurs acteurs de Glee qui ont dénoncé le comportement de Lea Michele. D'autres encore profitent du contexte pour ressortir de vieux dossiers et accuser (à tort ou à raison) certaines stars. Ainsi, Shera Kerienski a dû s'exprimer à nouveau sur le bad buzz de sa blackface, dénonçant le harcèlement qu'elle a subi et continue de subir sur les réseaux sociaux.

Cyridicule victime de fausses accusations de racisme

Un harcèlement que certains ont décidé de dénoncer via le hashtag #BalancetonTikTokeur, qui veut dévoiler l'ampleur du harcèlement sur le réseau social. Un hastag utilisé par le youtubeur alsacien Cyril Schreiner, alias Cyridicule ce jeudi 18 juin 2020. Celui qui avait fait croire qu'il avait bouché ses canalisations avec des billes d'eau a été victime de fausses accusations. "Imaginez, vous vous ennuyez tellement dans votre vie que vous décidez de faire un faux tweet sur moi pour des RT. mdr la prochaine c'est que je suis homophobe alors que je suis gay ? Mdr tellement ridicule", a écrit sur Twitter. En cause : un tweet dans lequel il aurait écrit "des n*gros dans mes followers ? pour savoir niveau déo ça se passe comment ?". Un "faux tweet !", assure-t-il. "En 2016, y'avait déjà du monde qui me suivait. Jamais je ne me serais permis de dire ça et si je l'avais fait, y aurait eu plusieurs screen mais non, y a que lui, les personnes qui continuent à partager, ça je serais obligé de les poursuivre pour diffamation".

"Pour ma santé mentale je vais mettre sur pause Twitter"

Autre reproche : on l'accuse d'avoir fait une blackface en 2017 dans une vidéo supprimée depuis. "Et oui j'avais posté ça en 2017, de base c'est un masque au chocolat, vous connaissez avec mes comparaisons des stars etc... j'ai vu cette photo et je l'ai refait, c'était hyper déplacé et je m'en excuse. La vidéo est depuis longtemps supprimée, et je me suis excusé comme d'habitude quand je fait une connerie j'assume, mais j'ai horreur qu'on m'accuse de choses que je n'ai pas faites". Des excuses qui n'ont pas suffi à calmer le jeu puisque l'influenceur continue de recevoir des insultes sur les réseaux sociaux. Il a donc pris une décision radicale, celle de quitter Twitter : "Bref pour ma santé mentale je vais mettre sur pause Twitter."