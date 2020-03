Cyril Schreiner (Cyridicule) avoue que son buzz avec les billes d’eau était fake

Oui, Cyril Schreiner, alias Cyridicule, a réussi à berner tout le monde. Ou presque. Il y a quelques semaines, le youtubeur faisait le buzz en affirmant avoir bouché ses canalisations et celles de ses voisins en remplissant sa baignoire d'"Orbeez", ces petites perles multicolores qui gonflent au contact de l'eau. Alors que de plus en plus de personnes commençaient à voir des doutes sur la véracité de cette histoire, il a avoué que tout était fake dans un live Instagram réalisé ce vendredi 6 mars 2020. Enfin presque tout.

"Cette histoire, c'était un canular"

S'il a menti sur le fait qu'il a bouché les canalisations de ses voisins, il a bel et bien bouché ses toilettes : "Cette histoire, c'était un canular, tout simplement. J'ai vraiment bouché mes chiottes, mais sur ça c'est vraiment parti d'un bouchage de chiottes de ma maison et c'est vraiment allé super loin. Ça a pris des propensions énormes, les médias ont commencé à en parler et je n'ai pas du tout eu le temps de vous parler de la partie complète. A la fin, je voulais vous dire que l'histoire du voisinage, c'était un canular. Malheureusement, j'ai vu des journalistes débarquer chez moi, j'ai pas compris."

Cyril Schreiner, alias Cyridicule, avoue que son buzz était fake

Et pour cause, le youtubeur a vu les choses le dépasser, à tel point qu'il a poussé un coup de gueule sur Instagram : "C'est vraiment de pire en pire, je me fait harceler de partout. J'en peux vraiment plus. Je ne pensais vraiment pas que ça allait aussi loin. J'ai l'impression que j'ai tué quelqu'un. Toutes les secondes je me fait critiquer et harceler. Tous les médias n'arrêtent pas de m'appeler, de venir chez moi, d'interroger tout le village. Ça a pris des proportions énormes pour un tout petit truc de merde. Vous allez me dire que je l'ai cherché, mais je ne pensais pas. Moi je partage juste ma vie comme d'habitude sur les réseaux." Alors qu'il a fait un faux courrier de sa mairie, à Boissière (27), en Normandie, le maire a confié à nos confrères de 20 minutes avoir déposé une main courante à la gendarmerie. Espérons que, maintenant qu'il a avoué la supercherie, le buzz retombe...