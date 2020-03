Cyril Schreiner (Cyridicule) : son expérience avec des billes d'eau, une "supercherie" ?

Une "supercherie" ?

Sauf que, selon le journaliste Vincent Manilève, spécialiste de youtube, qui a contacté le maire, tout cela serait fake : "Bon comme j'étais intrigué j'ai cherché où cet influenceur habitait pour voir si, comme il l'affirme depuis plusieurs jours, les canalisations de sa rue sont bien bouchées par ces fameuses bille. J'ai eu le maire, il est au courant et affirme que c'est une "supercherie".", a-t-il tweeté.

"Il m'a expliqué que le réseau de canalisation est "privatif", et donc que, si ses canalisations à lui sont bouchées, cela ne peut affecter les voisins. Le maire dit également que la lettre est fausse, qu'il est allé prévenir les gendarmes et qu'il a invité Cyril pour en discuter." Une version qui, selon lui, "expliquerait en partie tout le storytelling que l'influenceur met en place sur Instagram etc (à l'instant il a donné son mail pour les marques qui aimeraient faire un partenariat avec lui).". Alors, réalité ou coup de buzz, comme le pensaient déjà de nombreux internautes ? L'influenceur ne s'est pas encore exprimé sur ces accusations.