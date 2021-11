Young Sheldon : Simon Helberg (The Big Bang Theory) débarque et reprend son rôle d'Howard

Young Sheldon : Simon Helberg (The Big Bang Theory) arrive dans un épisode

Un acteur du casting principal de The Big Bang Theory a repris son rôle pour Young Sheldon. Eh oui, Simon Helberg, qui incarne Howard Wolowitz, sera présent dans un épisode, mais seulement en voix off. Il retrouve ainsi Jim Parsons, connu pour interpréter Sheldon Cooper adulte dans TBB. C'est CBS qui a annoncé la bonne nouvelle des retrouvailles de Simon Helberg et Jim Parsons, ce jeudi 11 novembre 2021. L'interprète d'Howard sera là pour l'épisode du 18 novembre 2021 aux USA.

"Simon Helberg aidera (et se chamaillera avec) le Sheldon de Jim Parsons, qui révèle les origines de la relation compliquée de Sheldon avec l'ingénierie" est-il précisé. L'acteur Lance Reddick sera aussi présent dans ce même épisode pour jouer le rôle du professeur Boucher, le premier prof d'ingénierie de Sheldon. Et côté casting, il y aura aussi le retour de Reba McEntire dans le rôle de June, l'ex-femme de Dale.

Jim Parsons et Simon Helberg réunis en voix off : "C'est absolument l'un de nos meilleurs épisodes"

Steve Molaro, co-créateur de Young Sheldon, a expliqué dans un communiqué : "Nous adorons pouvoir explorer les origines de Sheldon Cooper chaque semaine dans Young Sheldon". "Mais c'est toujours plus amusant lorsque nous sommes en mesure d'incorporer des "easter eggs" de Big Bang Theory dans les intrigues" a-t-il ajouté.

"Travailler à nouveau avec Simon pour expliquer la longue haine de Sheldon pour l'ingénierie était un rêve devenu réalité" a-t-il aussi confié, "Jim et Simon - même en voix off sur Zoom - n'ont pas manqué une miette de leur badinage en tant que Sheldon Cooper et Howard Wolowitz. De plus, cet épisode voit le retour de Reba McEntire et présente Lance Reddick comme le premier professeur d'ingénierie de Sheldon - c'est absolument l'un de nos meilleurs épisodes".

D'autres acteurs de The Big Bang Theory ont déjà fait une apparition

Simon Helberg n'est pas le premier membre du casting de The Big Bang Theory à rejoindre Jim Parsons dans Young Sheldon. Kaley Cuoco, qui incarnait Penny, était dans la saison 3 : elle a fait un caméo vocal non crédité dans l'un des cauchemars de Sheldon. Et dans le premier épisode de la saison 4, Mayim Bialik est revenue pour jouer Amy et aider Sheldon à révéler que leur premier enfant s'appellerait Leonard.