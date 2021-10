You saison 3 : Dylan Arnold (Theo) a failli jouer deux autres personnages de la série

La bande-annonce de la saison 3 de You : Dylan Arnold a failli jouer deux autres personnages

Dans la saison 3 de You, disponible depuis le 15 octobre sur Netflix, on peut retrouver de nombreux nouveaux acteurs et personnages. Parmi eux ? Dylan Arnold qui joue Theo Engler. Mais saviez-vous que l'acteur, vu précédemment dans la saga After, avait déjà tenté sa chance pour rejoindre le casting de la série portée par Penn Badgley ? Dans une interview, il a dévoilé avoir auditionné pour incarner deux autres personnages et ça va vous étonner.