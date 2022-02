Yanns : Clic clic pan pan, TikTok, Jul, couple... Qui est l'artiste phénomène ?

Yanns cartonne avec Allô et Clic clic pan pan

Yanns est connu pour ses tubes qu'il a enchaînés très rapidement. Après Mon chouchou, Ma crush, ou encore Coeur brisé, le chanteur a aussi cartonné avec ses titres Clic clic pan pan et Allô. Ce succès dans la musique, "c'est un peu la récompense du travail". En interview, il nous parlé de son nouvel album "Pays des merveilles", de ses titres qui sont "à 80% du love", de son clip Clic clic pan pan avec la sosie de Maeva Ghennam... Car avant d'être connu sur TikTok, c'est avant tout sa musique, sa passion, qui l'a fait connaître.

Un feat. avec Jul prévu ?

Si Yanns est régulièrement comparé à Jul, le rappeur marseillais qu'on ne présente plus et à qui on doit "Classico Organisé", PRBK a demandé au chanteur s'il allait faire un feat. avec "le J". Et il nous a avoué que même si ce n'était pas prévu pour l'instant, il serait plus que partant pour un featuring avec la star de Marseille : "S'il y a un artiste que je suis vraiment à 100% en France, c'est Jul", "je suis un grand fan de Jul".

Est-il en couple ?

Si vous le suivez sur TikTok, vous savez que Yanns n'est pas célibataire. Il est en couple et il est même fiancé ! Il avait dévoilé sa demande en mariage qui avait beaucoup fait réagir. Sauf qu'il nous a précisé que c'était une fausse demande en mariage, la vraie était vraiment romantique et n'a pas été diffusée sur l'appli. Où a-t-il rencontré sa future femme ? "Je l'ai rencontrée au Portugal", dans "un salon de coiffure et tatouage".

Il est papa d'une petite fille

Et avant de retrouver l'amour, Yanns a aussi eu un premier enfant avec une autre femme. Une petite fille ultra mignonne que vous pouvez voir dans ses vidéos. "Toutes les vidéos TikTok qu'elle fait avec moi, c'est elle qui les demande, je ne l'ai jamais forcée" nous a-t-il expliqué, "de base, je ne voulais pas trop l'afficher" mais "si je refuse de faire un TikTok avec elle, elle pleure".

L'artiste veut aussi d'autres enfants

Très content d'avoir une petite fille, Yanns espère aussi continuer d'agrandir sa famille : "J'aimerais bien un petit mec". Et des bébés, il en veut plein ! "Si on peut faire une équipe de foot et qu'on aille chercher la Ligue des Champions, ce serait cool" a-t-il déclaré.

