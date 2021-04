Moha K (Vroum Vroum) : âge, couple, Jul... Qui est le rappeur phénomène ?

Quel est le vrai nom de Moha K ?

Moha K étant un pseudonyme, quel est le véritable nom de la nouvelle star ? "Mon vrai nom c'est Mohamed Ait El Kaid". "Pourquoi ce surnom ? Parce que de base les gens m'ont toujours appelé Moha. Et vu que mon nom de famille c'est Ait El Kaid, j'ai pris le K pour faire Moha K tout simplement" nous a-t-il précisé. Né au Maroc et orphelin très jeune, Moha K est arrivé en France en 2013. Malgré un passé douloureux, il a donc réussi à se relever et à bâtir un début de carrière prometteur dans la musique. Où vit-il ? A Evreux, en Normandie, une ville "tranquille, bonne ambiance, où les gens sont gentils".

Quel âge a-t-il vraiment ?

Et comme Wejdene, son âge crée souvent débat sur les réseaux. Moha K n'a que 19 ans, il nous l'a assuré d'un grand "oui". "Les gens pensent que je suis plus vieux des fois ou un truc comme ça mais pas du tout" nous a expliqué celui qui a arrêté l'école à 17 ans. Enfin c'est pas vraiment qu'il a arrêté l'école, c'est juste qu'il préférait déjà créer des chansons : "J'allais en perm' pour aller gratter mes textes. L'école, c'était pas mon truc, moi ça a toujours été la musique".

Est-il en couple ou célibataire ?

BG et toujours souriant, Moha K plaît forcément beaucoup. Et quand il tombe le tee-shirt et dévoile ses abdos sur TikTok, ses abonné(e)s sont on fire. La question que beaucoup se posent, c'est de savoir s'il est en couple ou célibataire. Dans notre interview Match ou Next, Moha K nous a confié être célib. A la question "Match ou Next montrer ta copine sur les réseaux", il nous répondu : "Next, parce que je n'ai pas de copine". "Je reçois beaucoup de 'Je t'aime'. Et ça, ça fait plaisir" a-t-il aussi révélé : "je joue le jeu, je ne vais pas plus loin bien sûr mais juste pour faire plaisir".