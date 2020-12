Yann-Alrick Mortreuil égérie Signia : "Je suis danseur et je porte des appareils auditifs" (itw)

"J'ai tendance à associer ma réussite professionnelle à Signia"

Yann-Alrick Mortreuil est devenu égérie des appareils auditifs Signia. En interview avec PRBK, le danseur professionnel et chorégraphe reconnu dans le monde entier est revenu sur son handicap, sur son parcours et sur son engagement avec Signia. Pourquoi avoir accepté d'être le nouveau visage de la marque ? "Quand ça s'est fait, ça m'a paru extrêmement naturel, dans le sens où je suis équipé des appareils chez Signia depuis toujours. Mes premier appareils, c'était des Signia, et toute ma vie ça a été Signia".

Celui qui avait été le partenaire de danse de plusieurs célébrités dans Danse avec les stars sur TF1, comme Karine Ferri et EnjoyPhoenix, a également avoué : "C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai tendance à associer mon parcours et ma réussite professionnelle parce que Signia était dans ma vie et m'a accompagné tout du long".

Des appareils auditifs invisibles et ultra connectés

Quant à la marque, Yann-Alrick Mortreuil a précisé que "Signia a cette volonté de vouloir dédramatiser le port de l'appareil auditif. C'est vrai qu'encore aujourd'hui un appareil auditif est encore = handicap. Alors que de la même façon, les lunettes, c'est stylé, c'est des accessoires de mode, tout ça et en fait, ça y est, c'est rentré dans la tête des gens que t'as un problème de vue, tu mets des lunettes".

L'ambassadeur de Signia a aussi souligné que les appareils auditifs sont invisibles et connectés, ce qui lui change la vie dans son quotidien. "Les gens ne les voient jamais en fait, les gens ne les voient pas et c'est très drôle" a-t-il confié. "Et ils sont aujourd'hui géniaux, ils sont connectés à tous mes appareils. Par exemple le téléphone quand j'ai besoin de téléphoner ça va directement dans les appareils" a-t-il précisé, ajoutant : "Moi je suis jeune, je suis danseur, je porte des appareils auditifs et c'est super en fait".

