X AE A-12, Kulture, Stormi... Les prénoms de bébés les plus WTF des stars

Avoir un nom de star n'est déjà pas facile à porter... Imaginez alors quand le prénom ne l'est pas non plus ! Déterminées à se détacher des autres, de plus en plus de célébrités regorgent d'imagination lorsqu'il s'agit de trouver un prénom à leurs enfants. C'est le cas de plusieurs membres de la famille Kardashian-Jenner, que ce soit les enfants de Kim K, de Kylie Jenner ou même de Khloe Kardashian. Mais cela concerne aussi les enfants de plusieurs acteurs, chanteurs et même stars de la télé-réalité française ! Voici un top 20 des prénoms d'enfants de stars les plus insolites. Bon courage à eux !

X AE A-12, le fils d' Elon Musk (le boss de Tesla) et de la chanteuse Grimes

X AE A-12 : X, la variable inconnue. AE, l'orthographe elfique de Ai qui signifie amour et/ou intelligence artificielle. A-12 = précurseur du SR-17 qui est l'avion préféré du couple.